İBB Meclis'ten gelen '29 Ekim' mesajı Hilal Kaplan'ı kızdırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili avukat İsmail Doğan Subaşı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı, Pelikan grubunun önde gelen isimlerinden olan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ı kızdırdı.
İsmail Doğan Subaşı'nın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajda yer alan, "Egemenliğin Saray'dan alınıp kayıtsız şartsız millete teslim edildiği" vurgusu Hilal Kaplan'ı kızdırdı. Söz konusu mesajın 'Cumhur İttifakı'nı hedef aldığını' savunan Kaplan, bu vurgunun, "aşağılayan hoyrat bir dil" olduğunu savundu.
'Egemenlik Saray'dan alınarak millete verildi' vurgusunu eleştiren Kaplan'a bazı kullanıcılar, "Saray" ile Külliye'yi bir tuttuğu için eleştirdi.
İsmail Doğan Subaşı'nın mesajı ve Hilal Kaplan'ın yanıtı şöyle:
Subaşı'nın mesajı: "Egemenliğin Saray'dan alınıp kayıtsız şartsız milletimize teslim edilmesinin sonsuza dek teminatı, bağımsızlığın güvencesi, aydınlık bir Türkiye'nin biricik kılavuzu Cumhuriyetimiz 98 yaşında. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun."
Kaplan'ın yanıtı: "Millî bayramda bile Cumhur İttifakı seçmenini dışlayan, tercihlerini aşağılayan hoyrat bir dil... Egemenlik milletinse ve Erdoğan da milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanıdır. Saygı göstermeden saygı görmeyi beklemeyin."
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Cem Yılmaz'dan Tarkan'a reklam göndermesi
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- Emel Sayın'dan Bill Gates'e: 'Hiç aklından geçirme'
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı
- CHP'den 'Demirtaş ve Kent' iddiası hakkında açıklama
- Gebze'de korkutan tren kazası
- Alman bilim insanları uyardı: Aşılara karşı dirençli