İBB Meclis'ten gelen '29 Ekim' mesajı Hilal Kaplan'ı kızdırdı

29 Ekim 2021 Cuma, 13:03

İsmail Doğan Subaşı'nın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajda yer alan, "Egemenliğin Saray'dan alınıp kayıtsız şartsız millete teslim edildiği" vurgusu Hilal Kaplan'ı kızdırdı. Söz konusu mesajın 'Cumhur İttifakı'nı hedef aldığını' savunan Kaplan, bu vurgunun, "aşağılayan hoyrat bir dil" olduğunu savundu.

'Egemenlik Saray'dan alınarak millete verildi' vurgusunu eleştiren Kaplan'a bazı kullanıcılar, "Saray" ile Külliye'yi bir tuttuğu için eleştirdi.

İsmail Doğan Subaşı'nın mesajı ve Hilal Kaplan'ın yanıtı şöyle:

Subaşı'nın mesajı: "Egemenliğin Saray'dan alınıp kayıtsız şartsız milletimize teslim edilmesinin sonsuza dek teminatı, bağımsızlığın güvencesi, aydınlık bir Türkiye'nin biricik kılavuzu Cumhuriyetimiz 98 yaşında. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun."

Kaplan'ın yanıtı: "Millî bayramda bile Cumhur İttifakı seçmenini dışlayan, tercihlerini aşağılayan hoyrat bir dil... Egemenlik milletinse ve Erdoğan da milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanıdır. Saygı göstermeden saygı görmeyi beklemeyin."