İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2023 yılı bütçesi onaylandı

24 Kasım 2022 Perşembe, 21:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı meclis toplantısında 39 ilçenin 2023 yılı mali bütçesini onayladı.

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Meclis toplantısında, ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri görüşüldü. Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2023 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

EN YÜKSEK ESENYURT, EN DÜŞÜK ADALAR

İBB Meclisi'nde kabul edilen ilçe bütçeleri şöyle:

Esenyurt Belediyesi 3 milyar 370 milyon lira, Üsküdar Belediyesi, 3 milyar 300 milyon lira, Başakşehir Belediyesi, 3 milyar 250 milyon lira, Esenler Belediyesi, 2 milyar 700 milyon lira, Eyüpsultan Belediyesi, 2 milyar 500 milyon lira, Kadıköy Belediyesi, 2 milyar 450 milyon lira, Küçükçekmece Belediyesi, 2 milyar 450 milyon lira, Bahçelievler Belediyesi, 2 milyar 393 milyon lira, Bağcılar Belediyesi, 2 milyar 350 milyon lira, Ümraniye Belediyesi, 2 milyar 300 milyon lira, Pendik Belediyesi, 2 milyar 200 milyon lira, Şişli Belediyesi, 2 milyar 100 milyon lira, Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2 milyar 65 milyon lira, Beykoz Belediyesi, 1 milyar 988 milyon 140 bin lira, Beşiktaş Belediyesi, 1 milyar 988 milyon lira, Sancaktepe Belediyesi, 1 milyar 910 milyon 530 bin TL, Kartal Belediyesi, 1 milyar 890 milyon lira, Arnavutköy'ün 1 milyar 800 milyon lira, Maltepe Belediyesi, 1 milyar 720 milyon lira, Beylikdüzü Belediyesi, 1 milyar 705 milyon lira, Ataşehir Belediyesi, 1 Milyar 700 milyon lira, Sarıyer Belediyesi, 1 milyar 692 milyon lira, Sultangazi Belediyesi, 1 milyar 634 milyon lira, Çekmeköy Belediyesi, 1 milyar 575 milyon lira, Zeytinburnu Belediyesi, 1 milyar 550 milyon lira, Fatih Belediyesi, 1 milyar 511 milyon lira, Büyükçekmece Belediyesi, 1 milyar 523 milyon lira, Kağıthane Belediyesi, 1 milyar 491 milyon lira, Sultanbeyli Belediyesi, 1 milyar 450 milyon lira, Tuzla Belediyesi, 1 milyar 411 milyon 650 bin lira, Avcılar Belediyesi, 1 milyar 360 milyon lira, Silivri Belediyesi, 1 milyar 348 milyon lira, Beyoğlu Belediyesi 1 milyar 71 milyon lira, Bakırköy belediyesi, 1 milyar 70 milyon lira, Güngören Belediyesi, 1 milyar 34 milyon lira, Bayrampaşa Belediyesi, 804 milyon lira, Çatalca Belediyesi 672 milyon 604 bin lira, Şile Belediyesi, 485 milyon 232 bin lira, Adalar Belediyesi, 107 milyon lira.