İBB, 'Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı’na rüşvet' iddiasını yalanladı: Maaşlar tek seferde alınmış gibi gösterildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık’ın hesabına, İBB ve bağlı şirketlerden milyonlarca lira aktarıldı; bu paralar rüşvetti" iddialarıyla ilgili, "MASAK raporunda yer alan ödemeler; Yavuz Saltık’ın yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürüttüğü kamu görevinden kaynaklanan yasal maaşlar ile, yönetim kurulu üyesi olduğu İstanbul Ulaşım AŞ’den aldığı yasal huzur hakkı ödemeleridir. Bunlar tek seferde alınmış gibi gösterilerek, kamuoyuna 'rüşvet' algısıyla sunulmuştur" açıklaması yapıldı.

İBB, "Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık’ın hesabına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerden milyonlarca lira aktarıldı; bu paralar rüşvetti” iddiaları ile ilgili yalanlar – gerçekler başlığı altında açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Yalan: İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık’ın hesabına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerden milyonlarca lira aktarıldı; bu paralar rüşvetti. MASAK raporunda bu ödemeler görülüyor, tutuklama kararı da bu para hareketlerine dayanıyor.

Gerçek: Bu iddia açıkça yalandır. MASAK raporunda yer alan ödemeler; Yavuz Saltık’ın yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürüttüğü kamu görevinden kaynaklanan yasal maaşlar ile, yönetim kurulu üyesi olduğu İstanbul Ulaşım AŞ’den aldığı yasal huzur hakkı ödemeleridir.

''RÜŞVET' ALGISIYLA SUNULDU''

Buna göre: 2019-2025 arasında İBB’den 113 işlemle 2.754.523 TL, 2020-2024 arasında Ulaşım AŞ’den 58 işlemle 1.746.579 TL ödenmiştir. Bunlar tek seferde alınmış gibi gösterilerek, kamuoyuna 'rüşvet' algısıyla sunulmuştur.

Oysa Yavuz Saltık bu ödemelerin her birini savcılık sorgusunda detaylı şekilde açıklamıştır. Ayrıca eşine yaptığı havaleler de, her çalışan gibi maaşını aldıktan sonra ailesiyle yaptığı bireysel mali paylaşım kapsamındadır. Bu tabloya rağmen, MASAK verilerini bile bile çarpıtanlar, halkı ve yargıyı yanıltmaya yönelik açık bir iftira kampanyasının parçasıdır. İBB çalışanlarının onurunu hedef alan bu karalama çabasına karşı gerekli tüm hukuki adımlar atılmıştır.