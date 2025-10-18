İBB'nin 'Askıda Fatura' projesinde ödenen su ve doğal gaz faturası tutarı 106 milyon TL'yi aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dünyaya model olan, uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönen "Askıda Fatura" projesi, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturmaya devam ediyor. Yüzbinlerce insanın hiç tanımadıkları kişilere elini uzattığı projede ödenen su ve doğal gaz faturası tutarı 106 milyon TL’yi aştı. Aile, Anne-Bebek- Eğitim, Ulaşım, Yuvam Destek paketleri ile Emekliye Pazar Desteği’ne yapılan yardımlar 126 milyon 544 bin 280 TL’ye ulaştı. Toplam destek tutarı ise 233 milyon 156 bin 089 TL oldu.

İBB’nin zor günler geçiren ve talepte bulunan kişilerle dayanışmayı geliştirmek için 4 Mayıs 2020’de başlattığı Askıda Fatura, yardımseverlerin desteği ile yüzbinlerce kişiye umut oldu. İhtiyaç sahibi aileleri ve kişileri kapsayan uygulamaya destek her geçen gün büyüdü.

“İSTANBUL’DA MİLYONLARCA İHTİYAÇ SAHİBİ VAR”

7 ayrı destek paketinden oluşan Askıda Fatura’da tam 826 bin 245 kez destek sağlandı. Her biri ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş ailelere yapılan, bazen fatura bazen de emekli desteğini içeren bu katkılar aile üyeleriyle birlikte düşünüldüğünde milyonlarca insanın yüreğini ısıttı.

“ALAN EL VEREN ELİ GÖRMÜYOR”

Su ve doğal gaz faturalarını ödeyemeyenler için hayata geçen Askıda Fatura paketi, 485 bin 815 kez hayırseverlerin fatura ödeyerek dayanışma göstermesine aracı oldu. Ödenen faturaların tutarı ise 106 milyon 611 bin 809 TL oldu. Nakdi desteğe ihtiyacı olan ailelere bir nebze olsun nefes aldıran Aile Destek Paketi, 127 bin 999 aileye 36 milyon 448 bin 950 TL destek sağladı. 0-4 yaş arası bebeği olan ihtiyaç sahibi annelere destek eli veren Anne-Bebek Destek Paketi, 92 bin 150 anneye 26 milyon 637 bin 700 TL’lik destekle bebeklerinin ihtiyacını karşıladı.

Nakdi zorluk çeken öğrencilere hayırseverler 72 bin 429 kez destek sağladı. Bu dayanışma ile yardım sağlanan miktar 36 milyon 209 bin 750 TL oldu. İhtiyaç sahibi İstanbullulara kent içi ulaşımda destek sağlayan Ulaşım Destek Paketi’nde yardım ulaşan kişi sayısı 20 bin 732, ödenen miktar 7 milyon 273 bin 800 TL'ye ulaştı. Yuvamız İstanbul kreşlerinde eğitim gören öğrencilerin bir aylık eğitim masrafını karşılayan Yuvam Destek Paketi kapsamında 668 çocuğa 1 milyon 673 bin 250 TL katkıda bulunuldu. Hayırseverlerle dar gelirli emeklileri buluşturan Emekliye Pazar Desteği Paketi’yle de 9 bin 36 emekli, toplam 9 milyon 36 bin TL destekle ihtiyacını karşıladı. Hataylı depremzedeler için başlatılmış olan Destek Paketi'nden 17 bin 416 kişiye 9 milyon 264 bin 830 TL destek verilirken tüm paketlerin toplam sağladığı destek 233 milyon 156 bin 89 TL oldu. 2020’den beri devam eden dayanışmanın 5 yıllık enflasyon farkları ile birlikte günümüzde milyar TL’lik rakamlara çıktığı da görülüyor.

“ULUSLARARASI YARIŞMALARDAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ”

Askıda Fatura Projesi, hayata geçirildiği günden bu yana ulusal ve uluslararası arenada çok sayıda önemli ödüle layık görüldü. 2020 yılında, Marmara Belediyeler Birliği'nin üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) tarafından COVID-19 sürecinde 'Avrupa'da İyi Uygulama Örneği' seçilen proje, aynı yıl IDC CIO Ödülleri'nde İş Geliştirme Kategorisi ikinciliği ve Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde Sosyal Etki / Covid-19 Çalışmaları Kategorisi ödüllerini kazandı. Başarılarını 2021'de de sürdüren Askıda Fatura, IDC CIO Ödülleri'nde IT Cost Efficiency kategorisinde birincilik, Business Enablement kategorisinde ise ikincilik ödüllerini alırken, 15. eTürkiye (eTR) Ödülleri'nde Büyük Ölçekli Belediye kategorisinde ve IDC CIO AWARDS Dijital İnovasyonun Geleceği ödüllerinde de başarıya ulaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘Askıda Fatura’ projesiyle, 2021 yılı ‘Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandı. Dünyanın dört bir yanından 650 şehrin başvurduğu yarışmada, İstanbul’la birlikte 50 şehir finale kaldı. İmamoğlu ve İstanbul, aralarında Avrupa’dan Paris ve Londra, Amerika’dan New Orleans gibi şehirlerin de bulunduğu birçok dünya kentini geride bırakarak büyük ödüle ulaştı.