İBB'nin talebi değerlendirildi: Mahkemeden Galata Kulesi'nin mülkiyeti hakkında karar

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) talebini reddettiğini, kulenin Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi'nin ‘Kule-i Zemin Vakfı’na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu kararla birlikte, tarihi mirasımız Galata Kulesi'ne yönelik hukuki süreç kesinlik kazandı" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Galata Kulesi, uzun yıllardır İBB mülkiyetinde ve işletmesindeydi ancak 2019 yerel seçimlerinden kısa bir süre sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesini gerekçe göstererek kulenin mülkiyetinin kendilerine geçmesi için bir süreç başlattı.

İBB, bu devir işleminin hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı.

Mahkeme süreci devam ederken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla kulenin tapusu Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerine tescil edildi. Hemen ardından kule, restorasyon çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi.