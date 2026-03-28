İBB'nin talebi değerlendirildi: Mahkemeden Galata Kulesi'nin mülkiyeti hakkında karar

28.03.2026 11:15:00
DHA
İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kulenin belediye adına tescil talebini reddetti. Kule, Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) talebini reddettiğini, kulenin Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi'nin ‘Kule-i Zemin Vakfı’na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu kararla birlikte, tarihi mirasımız Galata Kulesi'ne yönelik hukuki süreç kesinlik kazandı" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Galata Kulesi, uzun yıllardır İBB mülkiyetinde ve işletmesindeydi ancak 2019 yerel seçimlerinden kısa bir süre sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesini gerekçe göstererek kulenin mülkiyetinin kendilerine geçmesi için bir süreç başlattı.

İBB, bu devir işleminin hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. 

Mahkeme süreci devam ederken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla kulenin tapusu Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerine tescil edildi. Hemen ardından kule, restorasyon çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi.

Galata Kulesi 26 Mart’ta Multipl Miyelom farkındalığı için kırmızıya bürünecek İstanbul 24 Mart 2026. İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, Multipl miyelom hastalığına dikkat çekmek için 26 Mart’ta kırmızıya bürünecek. Miyelom Farkındalık Ayı kapsamında, dünya genelinde yürütülen “Light the World Red” farkındalık hareketinin Türkiye’deki sembolik uygulaması olarak gerçekleştirilecek ışıklandırma, Türk Hematoloji Derneği tarafından organize edilecek.
Galata Kulesi'nin korkulukları fırtınada hasar gördü İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Galata Kulesi'nin terasında bulunan demir korkuluklar koptu. İtfaiye ekipleri tarafından halatlarla korkuluklar bağlanırken, Galata Kulesi'nin çevresinde önlem alındı. İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Galata Kulesi'nin terasında bulunan demir korkuluklar koptu. İtfaiye ekipleri tarafından halatlarla korkuluklar bağlanırken, Galata Kulesi'nin çevresinde önlem alındı.
Galata Kulesi'nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek Galata Kulesi’nde 1 Kasım’da başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. Ziyaretçiye yalnızca Seyir Terası’nın kapandığı çalışmalarla ilgil bilgi veren İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan, "Bakır alemimizi de 4 parça halinde aşağıya indireceğiz. Alem 270 kilo ağırlığında, söküldükten sonra daha net ağırlığını söyleyebiliriz" dedi.