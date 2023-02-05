Galata Kulesi'nin korkulukları fırtınada hasar gördü
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Galata Kulesi'nin terasında bulunan demir korkuluklar koptu. İtfaiye ekipleri tarafından halatlarla korkuluklar bağlanırken, Galata Kulesi'nin çevresinde önlem alındı. İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Galata Kulesi'nin terasında bulunan demir korkuluklar koptu. İtfaiye ekipleri tarafından halatlarla korkuluklar bağlanırken, Galata Kulesi'nin çevresinde önlem alındı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına ve kar yağışı nedeniyle Galata Kulesi'nin 8. katında yer alan seyir terasında bulunan demir korkuluklar koptu.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Galata Kulesi'nden sarkan demir parçaları halatlarla sabitlendi.
Fırtına nedeniyle demirlere müdahale edilemezken, bağlanan demir parçalarının hava şartlarının elverişli olması durumunda alınacağı öğrenildi.
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