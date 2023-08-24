İstanbullular 65 yaş üstü ücretsiz kart kullanmaya devam edecek mi? İBB'den açıklama geldi

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması, İstanbul’u etkilemiyor. İBB’nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Taşımacılık İşletim Sistemi sayesinde, İstanbul’da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:22
İstanbullular 65 yaş üstü ücretsiz kart kullanmaya devam edecek mi? İBB'den açıklama geldi
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Son günlerde gündeme gelen Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin 65 yaş ve üstü kişilere tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamaları, İstanbul’daki toplu ulaşımda uygulanmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 65 yaş ve üstü İstanbulluların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını etkileyecek herhangi bir değişiklik kararı almadı.

TOPLU ULAŞIMIN MALİ YÜKÜ KAMU TARAFINDAN KARŞILANIYOR

İBB; 25 yıldır konuşulan, ancak hayata geçirilmeyen Özel Taşımacılık İşletim Sistemini, 3 yıl önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun inisiyatifiyle uygulamaya başladı. 

Sistem sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıplar İBB tarafından karşılanıyor. Bu fark, İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüslerinin tamamına eksiksiz olarak ödeniyor. İstanbullulara duyulan sorumluluk gereği, toplu ulaşımın mali yükü diğer şehirlerdeki gibi esnafça değil, kamu tarafından karşılanıyor.

İBB, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz seyahatleri kapsamında; Özel Halk Otobüsleri’ne yaklaşık 900 milyon lira doğrudan sübvanse sağladı. Ücretsiz yerine tam biletle geçecekleri varsayımı ile ortalama bilet ücreti üzerinden ise yaklaşık 700 milyon lira yolculuk gelirinden feragat edildi. Son 3 yılda indirimli ve ücretsiz geçişler için toplamda 1,6 milyar lira sübvansiyon sağlandı. 

İBB tarafından 3 yıl önce üstlenilen maliyet yükü sayesinde, toplu ulaşım hizmetinin devamlılığı sağlandı. Bugün tüm Türkiye genelinde karşılaşılan sorun da proaktif bir yaklaşımla bertaraf edilmiş oldu.  


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