İBB’nin Zafer Bayramı etkinliğinde Gülşen konser verecek

Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:39

Güncelleme: 23.08.2023 - 12:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle şehirde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenleyecek.

Belediyenin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da düzenleyeceği etkinliklerde Gülşen konser verecek.

Aynı etkinlikte Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar, Santi&Tuğçe ve Big Rhythm gibi isimler de yer alacak.