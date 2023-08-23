İBB’nin Zafer Bayramı etkinliğinde Gülşen konser verecek
İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde şarkıcı Gülşen sahne alacak. Ücretsiz yapılacak etkinliği Yenikapı’da gerçekleştirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle şehirde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenleyecek.
Belediyenin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da düzenleyeceği etkinliklerde Gülşen konser verecek.
Aynı etkinlikte Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar, Santi&Tuğçe ve Big Rhythm gibi isimler de yer alacak.
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