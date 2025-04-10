İBB operasyonları sonrası protestolarda tutuklanan 25 genç tahliye edildi!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:59

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:02

İstanbul Saraçhane’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar sonrası gerçekleştirilen protestolar sırasında gözaltına alınarak tutuklanan 25 genç sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin tamamlanmış olmasını göz önünde bulundurarak, tutukluluk halinin ölçüsüz olduğuna ve adli kontrol tedbirleriyle sanıkların tahliyesinin sağlanabileceğine karar verdi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 19 EYLÜL'DE

Mahkeme, sanıkların başka suçlardan tutuklu veya hükümlü olmamaları durumunda derhal serbest bırakılmaları için müzekkere yazılmasına hükmetti. Ayrıca, sanıklar hakkında daha önce uygulanan konutu terketmeme ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi. Bu karar, sanıkların çoğunun öğrenci olmaları ve yurt dışında eğitim aldıklarına dair belge ibraz etmeleri gerekçesiyle alındı.

Öte yandan mahkeme, duruşmayı 19 Eylül 2025 tarihinde saat 09.30’a erteledi. Sanıkların ve avukatlarının tahliye kararlarına karşı 2 hafta içinde itiraz etme hakkı bulunduğu öğrenildi.