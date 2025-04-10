Saraçhane protestoları tutuklamalarında akademisyen Levent Dölek ve 3 kişiye tahliye kararı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:29

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:32

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2025'teki "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma" iddiasıyla tutuklanan dört sanık hakkında tahliye kararı verdi.

Mahkeme, Abuzer Görgüç, Hasan Bilgin, Kerem Gümre ve Levent Dölek'in kişisel ve sosyal durumlarını, sabit ikametlerini ve kaçma şüphelerinin bulunmadığını göz önüne alarak, adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmalarına hükmetti.

Sanık Hasan Bilgin hakkında kuvvetli suç şüphesi iddiasına karşın, savunması alınıncaya dek ikametine en yakın karakola ayda bir imza verme şartıyla adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Karar, 8 Nisan 2025 tarihli iddianame kapsamında yapılan ilk değerlendirme sonrası verildi. Aynı davada yer alan birçok sanık için de adli kontrol kararları kaldırılırken, bazı sanıklar hakkında ise yakalama kararlarının iptaline hükmedildi.