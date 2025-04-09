İstanbul’da protesto davasında 5 tahliye, 15 kişinin ev hapsi kaldırıldı

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 28 sanıklı protesto davasında tensip zaptını yayımladı. Mahkeme, tutuklu yargılanan 5 kişiyi tahliye ederken, ev hapsinde bulunan 15 kişi için bu tedbirin kaldırılmasına hükmetti.

İstanbul’da protesto davasında 5 tahliye, 15 kişinin ev hapsi kaldırıldı
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Ufuk Sepetci
Yayınlanma: 09.04.2025 - 18:08

26 Mart 2025 tarihinde İstanbul’da düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 28 kişi hakkında İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptını yayımladı. “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla açılan davada önemli kararlar alındı.

Tutuklu yargılanan 5 kişi, mahkeme tarafından delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması ve sabit ikametgaha sahip olmaları gerekçesiyle tahliye edildi.

Mahkeme ayrıca, ev hapsinde tutulan 15 kişi için de bu tedbirin kaldırılmasına karar verdi. Ancak bu sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümleri devam ediyor. Bu kapsamda yurt dışına çıkış yasağı gibi kısıtlamaların sürdüğü belirtildi.

Davanın ilk duruşması 16 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.


Etiketler: #tutuklu #Saraçhane #Saraçhane Parkı #Ekrem İmamoğlu

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