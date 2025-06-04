İBB operasyonlarında yeni gelişme: 11 kişiye 'etkin pişmanlık' tahliyesi!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB operasyonlarında yeni gelişme yaşandı.

Operasyonlarda tutuklanan 11 isim daha etkin pişmanlıktan yararlandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan 11 kişi serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 11 kişi şöyle:

Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu: Konutu terk etmeme ve yurt dışı yasağı

Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü: yurtdışına çıkış ve imza atmak suretiyle adli kontrol

Servet Yıldırım: Konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağı

Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu: Konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağı

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMALARI

Başsavcılığın söz konusu tahliyelere ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında suç örgütü lideri olmak, rüşvet vermek suçlarından tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş ile suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan Mustafa Mutlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemelerini belirtmeleri üzerine alınan beyanları sonrasında yapılan tespitler neticesinde sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı içeren adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 soruşturma numaralı dosyasında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet verme suçlarından dolayı tutuklu olarak bulunan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu isimli şahısların, Kirazlı - Halkalı Metro Hattı Yapımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulunmaları üzerine sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkmamak ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 soruşturma numaralı dosyasında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık kapsamında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin TCK 221 sayılı maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında samimi beyanlarda bulunan;

Hüseyin kum

Taner gümüş

Murat Bıyık

Kadir Gümüş

Altan Gözcü’nün sulh ceza hakimliğince yurtdışına çıkış ve imza atmak suretiyle Servet Yıldırım ise konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verilmiştir."

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN DİĞER İSİMLER

Bugüne kadar “etkin pişmanlıktan” faydalanan diğer isimler ise şu şekilde:

1.Murat Abbas - Kültür Aş Genel Müdürü

2.Ertan Yıldız - İmamoğlu’nun Danışmanı

3.Ahmet Çiçek - Neva Org. Şirketi Sahibi

4.Mehmet İlhan Gülay - Gülaylar Altın

5.Noyan Kırmızıgül - İş İnsanı

6.Seyfi Beyaz - Beyaz İnşaat Hissedarı

7.Eyüp Subaşı - Reklamcı

8.Kabil Taşçı - İş İnsanı

9.Güngör Gürman - Tutuklu Murat Kapki’nin Çalışanı

10.Şeyhmus Sarıboğa - Tutuklu Murat Kapki’nin Çalışanı

11. Murat İlbak - İş insanı