İBB operasyonlarının 100. günü: Zafer Partisi'nden Saraçhane mitingine 'katılmama' kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 19 Mart 2025’te başlayan ve İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile bazı belediye yöneticilerinin tutuklanmasına kadar uzanan operasyonların üzerinden geçen 100 günün sonunda Saraçhane'de miting düzenleyecek.

Miting, bu akşam saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

"HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YERDE VE SAATTE..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'de düzenlenen '100 Karası' temalı toplantısında yurrtaşlara miting için çağrıda bulunarak, "Meclis grup toplantımızın olduğu gün ve saatte burada sizlerle birlikte akşam da her şeyin başladığı yerde, her şeyin başladığı saatte 20.30'da hep birlikte Saraçhane'deyiz. Bir büyük adaletsizliğin karşısında, bir demokrasi utancının tam ortasında mücadelemizle dimdik durmak için, hatırlamak, hatırlatmak için, unutmamak, unutturmamak için, bir kez daha kenetlenmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN 'MİTİNGE KATILMAMA' TALİMATI

Zafer Partisi, CHP’nin Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla İstanbul Saraçhane’de düzenleyeceği mitinge katılmama kararı aldı.

Karar, Genel Sekreter Cezmi Polat tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na gönderilen yazılı talimatla iletildi.



