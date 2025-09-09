İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilere eğitim desteğini bu yıl da sürdürüyor. Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Sen Oku Diye" projesi için başvuru süreci 9 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Peki, İBB Sen Oku Diye eğitim desteği başvuruları ne zaman? İBB 3 bin TL eğitim desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İBB’NİN ''SEN OKU DİYE'' DESTEĞİNE BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

2025 yılı "Sen Oku Diye" desteği başvuruları, 9 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.

İBB SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler ve aileler, başvurularını "senokudiye.ibb.istanbul" adresinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapabilecek.

Uygulamaya üye olanlar karekod veya T.C. kimlik numarası ile giriş yapabilecek. Üyeliği bulunmayanlar ise ilk olarak İstanbul Senin uygulamasını App Store, Google Play veya AppGallery'den indirecek. Ardından hesap oluşturarak başvuru aşamasına geçebilecek.

SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

"Sen Oku Diye" projesi ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere, durumlarını belgelemeleri kaydıyla yılda bir kez nakdi eğitim yardımı yapılacak.

“Sen Oku Diye" eğitim desteğinin miktarı 3.000 TL olacak. Bu yıl 100 bin öğrenciye, toplam 300 milyon TL nakdi eğitim desteği sağlanacak.

SEN OKU DİYE BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması

Başvurusu yapılacak öğrenci ilköğretim veya ortaöğretimde öğrenci kaydı olanlar ile 5-40 yaş arası rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören zihinsel veya bedensel başvurabilirler.