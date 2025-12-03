İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sen Oku Diye eğitim desteği ne zaman yatacak? sorusu Aralık ayıyla beraber başvurularını yapanların yoğunlaştığı konulardan oldu. Peki, İBB Sen Oku Diye eğitim desteği ne zaman yatacak? 2025 İBB Sen Oku Diye eğitim desteği ne kadar?

İBB SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. İBB Sen Oku Diye burs ödeme tarihi hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

İBB SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ NEDİR, NE KADAR?

İBB’nin “Sen Oku Diye” projesi, İstanbul’da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla başlatılmış bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje, özellikle maddi zorluk çeken ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerini desteklemeyi hedefliyor. 2025 yılında 100 bin öğrenciye 3 bin TL’lik tek seferlik nakdi yardım sağlanarak toplamda 300 milyon TL’lik bir destek paketi sunulacak. Bu destek, kırtasiye malzemeleri, okul üniformaları ve diğer eğitim giderleri için kullanılabilecek.