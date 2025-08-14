İBB soruşturmalarında yeni gelişme: 6 isim hakkında tutuklama kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi ve iş insanı hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilenler, önce sağlık kontrolünden geçirildi.

SAVCILIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Adliyeye getirilen isimlerin, savcılık işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

8'İ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 8’i hakkında tutuklama talep edildi. 5 isim için ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

6 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklananlar arasında daha önce tutuklanan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin de bulunuyor.