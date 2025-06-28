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İBB soruşturması: Avukat Orçun Yılmaz, 'etkin pişmanlık'tan ifade verdi

İBB soruşturması: Avukat Orçun Yılmaz, 'etkin pişmanlık'tan ifade verdi

28.06.2025 01:14:00
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Haber Merkezi
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İBB soruşturması: Avukat Orçun Yılmaz, 'etkin pişmanlık'tan ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında gözaltına alınan avukat Orçun Yılmaz’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Yılmaz, İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı'ya yönelik iddialarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan  avukat Orçun Yılmaz da etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.

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