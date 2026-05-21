İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan 60 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun işlendiği iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 60 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, soruşturma kapsamında 18 Mayıs'ta İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 57 kişi gözaltına alınmıştı.
Operasyonun devamında ise, 3 kişiye daha gözaltı işlemi yapılmıştı.