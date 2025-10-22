Cumhuriyet Gazetesi Logo
İBB Soruşturması'nda yeni gelişme: İfade verenlerin sayısı 100'ü geçti

22.10.2025 15:19:00
19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınmasıyla başlayan "İBB Soruşturması Operasyonu"nun üzerinde yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen henüz iddianame hazırlanamadı. Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 200'ü aşkın belediye görevlisinin ifadesini aşama aşama alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "İBB Soruşturması" kapsamında 19 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'ü aşkın yönetici gözaltına alınmıştı.

Aradan geçen sürede operasyonlar dalga dalga devam ederken, üzerinden yaklaşık 7 ay geçmiş olmasına rağmen iddianame henüz hazırlanamadı.

200'Ü AŞKIN ÇALIŞAN İFADEYE ÇAĞRILDI

Son gelişme ise İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan 200'ü aşkın görevlinin ifadeye çağrılması oldu.

İFADE VERENLERİN SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Bu sabah da bir grup belediye görevlisi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Şu ana kadar ifade verenlerin sayısını da 100'ü geçtiği öğrenildi.

