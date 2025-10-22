İBB Soruşturması'nda yeni gelişme: İfade verenlerin sayısı 100'ü geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "İBB Soruşturması" kapsamında 19 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'ü aşkın yönetici gözaltına alınmıştı.

Aradan geçen sürede operasyonlar dalga dalga devam ederken, üzerinden yaklaşık 7 ay geçmiş olmasına rağmen iddianame henüz hazırlanamadı.

200'Ü AŞKIN ÇALIŞAN İFADEYE ÇAĞRILDI

Son gelişme ise İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan 200'ü aşkın görevlinin ifadeye çağrılması oldu.

İFADE VERENLERİN SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Bu sabah da bir grup belediye görevlisi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Şu ana kadar ifade verenlerin sayısını da 100'ü geçtiği öğrenildi.