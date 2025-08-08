İBB soruşturmasında ‘etkin pişman’ olan iş insanının avukatı AKP’li Mücahit Birinci çıktı

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Onlar TV’deki programında AKP’li Mücahit Birinci’nin, İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklanan iş insanı Murat Kapki’nin avukatı olduğunu ortaya çıkardı.

Terkoğlu şunları söyledi:

"AKP'li Mücahit Birinci'nin İBB dosyasında avukatlık yaptığını duydum. Kendisini aradım. İBB dosyasında herhangi birinin avukatlığını yapıyor musunuz diye sordum. Bana şunu söyledi. Murat Kapki'nin avukatlığını yapıyormuş."

Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Birinci “Değerli dostlar; Barış Terkoğlu'nun benim vekalet ilişkimle ilgili beyanları doğrudur.

Sadece şu kısmına ek yapacağım. Ben Türkiye'nin bilinen avukatlarından biriyim, dolayısıyla benimle görüşmek isteyen görüşür.

Olayda benden önce 3 kere etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade veren bir şüpheli ile ilgili görüşmek için onsuz olmaz kuralım ise resmi vekaletname şartıdır.

Şüpheli vekaletnameyi çıkarmış ve onunla görüşülmüştür. Olay bundan ibarettir.

Son olarak şunu da hiç karından konuşmadan ifade edeyim. İBB dosyası kapsamında Ekrem İmamoğlu etkin pişman olsun, ifadelerini sarih ve gerçek şekilde versin, vekaletname çıkartması kaydıyla onunla da görüşürüm, avukatı da olurum ve bundan hiç gocunmam” ifadelerini kullandı.

Murat Kapki, İBB soruşturmasında ‘etkin pişmanlıktan’ yararlanmıştı.

Kapki hala cezaevinde bulunurken, eşi de gözaltına alınmıştı.