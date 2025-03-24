İBB soruşturmasında trollerin 'bakkal' dediği firma iktidarın gözdesi çıktı: Bakanlıkların ihale yağdırdığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 19:40

Güncelleme: 24.03.2025 - 19:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında olduğu süre içerisinde soruşturma evraklarının sızdırıldığı haber kuruluşları ve troller, İBB’nin 28 Şubat’ta işletmeler müdürlüğü aracılığıyla, yaptığı şerbetli tatlı ihalesinin, ‘bakkala’ verildiğini savundu.

Sözcü’den Hazar Dost’un haberine göre, Muş Ticaret Odası’na bağlı Turkuaz HMZ Gıda, 2016 yılında kurulduktan sonra İBB’den 8 ihale aldı. Çoğu kent lokantaları ve işçi yemekhaneleri içindi. Bu ihalelerin içinde 130 bin adet erzak kolisi alımı da bulunuyordu.

BAKANLIKLARDAN İHALE YAĞMIŞ

Şirket 2016’dan bu yana ise kamudan toplam 179 ihale aldı. Bu ihalelerden 330 milyon 79 bin TL kazandı. Şirket hakkında E-KAP üzerindeki veriler incelendiğinde aldığı ihale sayıları ve çalıştığı kurumlar şöyle:

2016'da dört ihalenin 2'sini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2'sini Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan almış. 2017'de 15 ihalesi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, 1 ihale ise Adalet Bakanlığı'ndan. 2018'de 14 ihale almış. Tamamı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar tarafından.

2019'da kamuyla 12 sözleşme yapmış. İhalelerin 11'i Milli Eğitim Bakanlığı'ndan biri Adalet Bakanlığı'ndan. 2020'de 8 ihale almış. 7'si Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 1'i İçişleri Bakanlığı'ndan biri ise Adalet Bakanlığı'ndan.

2021’de 19 ihale almış. 2’si AKP’li belediye. 15’i çeşitli bakanlıklar, 2’si İBB’den. 2022’de 32 ihale almış. 5’si CHP’li belediyelerden, geri kalanlar çeşitli bakanlıklardan. 2023’te 36 ihale almışlar sadece biri İBB’den diğerleri bakanlıklardan. 2024’te 21 ihale almışlar. Sadece 1’i CHP’li belediye, geri kalan Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan.

179 İHALEDEN SADECE 8’İ İBB’DEN

İhale bültenindeki verilerden, Turkuaz HMZ isimli şirketin kamudan aldığı ihalelerin büyük kısmının bakanlıklara bağlı kurumlardan olduğu anlaşılıyor. Şirket, 9 yılda bakanlıklardan 165 ihale aldı.