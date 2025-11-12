İBB soruşturmasının sır isimlerinden Serdar Haydanlı, iddianamede tekrar ortaya çıktı: Bir şeyler 'duyduğunu' söyledi, İBB etkinliklerini sabote ettiği öne sürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen ve çok sayıda kişinin tutuklu bulunduğu soruşturmaya ilişkin iddianame tamamlandı.

İddianameye yönelik tartışmalar devam ederken soruşturmanın ilk günlerinde akıbeti çok konuşulan ve bugüne kadar ifadeleri sır gibi saklanan iş insanı Serdar Haydanlı'nın ifadelerinden bazı kısımlar da iddianame ile birlikte ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, operasyonların başladığı 19 Mart'ta gözaltına alınan Haydanlı, teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı olarak biliniyordu. 2015 yılında 4.5G Grup şirketini kuran Haydanlı; Teknofest İstanbul, İstanbul'un Fethi'nin 566. Yıldönümü etkinlikleri, TOGG yerli otomobil lansmanı başta olmak üzere İletişim Başkanlığı ve bazı bakanlıkların da çok sayıda kampanyasını yürüterek devletten çok sayıda ihale aldı.

İBB'den ise belediyenin AKP'de olduğu 2015 yılından itibaren ihale almaya başlayan Haydanlı, Ekrem İmamoğlu döneminde de İBB ile iş yapmaya devam etti. Haydanlı 19 Mart operasyonları kapsamında ise soruşturmadaki gizli tanıklardan Meşe'nin "naylon fatura kestiğine yönelik iddiaları" sonrası gözaltına alındı.

Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturmanın ilk günlerinde iktidar medyasının "soruşturmanın kilit ismi" olarak tanımladığı Haydanlı'nın Emniyette olduğu sırada, üst düzey birini arayarak serbest bırakıldığını öne sürdü. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Haydanlı'nın gözaltında olduğunu açıkladı. Haydanlı, ilerleyen günlerde ise soruşturma kapsamında tutuklandı.

Söz konusu günlerde ayrıca Haydanlı'nın iktidara yakın olduğuna yönelik çıkan belgelerin ardından iktidar medyasında Haydanlı için yazılan çok sayıda haber yayından kaldırıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİYLE TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Tutuklanan Haydanlı'nın ismi yaz aylarında tekrar gündeme geldi. 26 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Aday Ofisi binasının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İletişim Başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun ve Serdar Hayranlı'nın bağlantısı olduğunu belirterek, "Buradan açıkça söylüyoruz ki Serdar Haydanlı, bütün bakanlıklarla iş yapan, bizimle alakası olmayan, suç üstü yakalanan bu kişi Ekrem Başkan'a iftira attırılıp serbest bırakılıyor. İletişim Başkanı ile ilişkileri açığa çıktığında onu değil İletişim Başkanını feda etmişlerdir. Bunun hesabı elbet sorulacaktır" ifadeleriyle Haydanlı'nın etkin pişmanlıktan yaralanıp tahliye edildiğini duyurdu.

O DA BİR ŞEYLER DUYMUŞ

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye edilen pek çok ismin ifadesi kamuoyuna yansırken Haydanlı'nın ifadelerine yönelik herhangi bir haber ve paylaşım kamuoyunda yer almadı. Ancak dün açıklanan İBB iddianamesinde Haydanlı'nın farklı tarihlerde verdiği ifadeler de yer aldı. İddianame kapsamında, Haydanlı'nın da bir takım bilgileri "duyan" onlarca isimden biri olduğu ortaya çıktı.

İddianamede, Serdar Haydanlı’nın 22 Mart, 6 Mayıs, 2 Haziran ve 20 Haziran olmak üzere dört defa ifade verdiği görüldü. Haydanlı'nın 6 Mayıs tarihli ifadesinde “Gökhan Köseoğlu da bana bu soruşturma kapsamında bazı bilgi ve belgeleri WhatsApp üzerinden gönderiyordu, bazen de şifai olarak Kültür AŞ'de dönen usulsüzlükleri bana anlatıyordu. Gökhan Köseoğlu'ndan aldığım şifai bilgileri de aktarmak istiyorum" dediği görüldü.

Haydanlı 20 Haziran tarihli ifadesinde ise bu kez savcılığa “örgütün çalışmasına ilişkin şemayı” sunduğunu ancak bu şemayı "duyduklarından" yola çıkarak tarif ettiğini söyledi. Haydanlı, ifadesinde “2019 belediye seçimlerinden sonra İBB tarafından yapılan ihalelere, alt ihalelere, bu ihaleleri kazanan şirketlerin iş yaptırdığı veya sahte fatura aldığı şirketlere, daha sonra çek kesmek suretiyle nakde çevriler paraların nasıl aklandığına dair hazırlamış olduğum şemayı savcılığınıza sunuyorum. Bu şemayı birinci ifademde bahsetmiş olduğum Gökhan Köseoğlu'nun süreç içerisinde bana anlattığı bilgilerden yola çıkarak hazırladım” ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU KAZANAMASIN DİYE ETKİNLİKLERİ SABOTE ETTİ" İDDİASI

Öte yandan soruşturmanın ilk günlerinde şirketine el konulan isimlerden olan iş insanı Vedat Şahin de 11 Eylül'de soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ve iddianamede yer alan ifadede Haydanlı'ya yönelik dikkat çekici iddialarda bulundu. Şahin, Haydanlı'nn, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019'da kazandığı ancak 23 Haziran 2019'da tekrar edilen seçimlerin arasında İBB tarafından yapılan Ramazan Bayramı etkinliklerini sabote ettiğini öne sürdü. Şahin, Haydanlı'nın İmamoğlu'nun tekrarlanan seçimleri kazanamaması amacıyla sabote ettiğini iddia etti. Şahin'in ifadesinin ilgili kısmında şu cümleler yer aldı:

"Ekrem İmamoğlu 2019 senesinde ilk tur seçimlerini kazandığında o dönem İBB Ramazan etkinliklerini Serdar Haydanlı'nın firması 4,5G isimli firma yaptı ve kurdu. 2019 ihalesinde ben ve şirketim yoktuk. Ramazan çadırlarının kurulduğu dönemde Barış Kılıç beni aradı ve Maltepe'deki ramazan etkinlik alanındaki jeneratörlerin patladığını söyledi. Bunun üzerine Serdar Haydanlı'yı arayıp sorduğumda ise bana bilerek sabote ettiklerini söyledi. Aslında hesapları Ekrem İmamoğlu'nun belediye seçimlerinin ikinci turunda seçimi kaybetmesiydi ancak öyle olmadı ve Ekrem İmamoğlu ikinci turu da kazanınca bu sefer işi bırakmak istediler. 2. turdan sonra Serdar Haydanlı beni aradı ve artık İBB ile çalışmak istemediğini söyleyerek bir kaç organizasyon işini benim yapmamı istedi"

Kendisinin alacaklarını tahsil etmek için naylon fatura kestiğini öne süren Haydanlı için iddianamede "örgüte yardım", "suçtan elde edilen gelirin kaynağı gizlemek" ve "suç gelirini aklamak" gibi suçlamalar yöneltildi.