İBB Sözcüsü Murat Ongun: İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun "Taksiciler İmamoğlu zamanında gördüğü zulmü hiçbir zaman görmedi" sözlerine sert tepki gösterdi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, katıldığı bir televizyon programında, “Son 30 yılın taksici esnafın bu kadar zulüm gördüğü hiçbir zaman görülmemiştir. Bu yeni idare sistemi maalesef, işte sayın Ekrem başkanımız, şu an taksici esnafına bir zulüm ediyor” demişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun da, Twitter hesabından Eyüp Aksu'nun açıklamasına sert tepki gösterdi.
Ongun, "Taksiciler İmamoğlu zamanında gördüğü zulmü hiçbir zaman görmedi" diyen Taksiciler Odası Başkanı Aksu'ya verdiği yanıtta, "İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi" ifadelerini kullandı.
'SONUNA KADAR SÖMÜREN PLAKA AĞALARI...'
"İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi. Taksici esnafını sonuna kadar sömüren plaka ağaları ile de sözcüleri ile de bu düzen değişene kadar mücadele edeceğiz."
İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi. Taksici esnafını sonuna kadar sömüren plaka ağaları ile de sözcüleri ile de bu düzen değişene kadar mücadele edeceğiz. pic.twitter.com/rK5bklN6KH— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 27, 2021
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