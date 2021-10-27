İBB Sözcüsü Murat Ongun: İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi

"İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi. Taksici esnafını sonuna kadar sömüren plaka ağaları ile de sözcüleri ile de bu düzen değişene kadar mücadele edeceğiz."

İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi. Taksici esnafını sonuna kadar sömüren plaka ağaları ile de sözcüleri ile de bu düzen değişene kadar mücadele edeceğiz. pic.twitter.com/rK5bklN6KH — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 27, 2021