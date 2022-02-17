İBB Sözcüsü Murat Ongun: THY ile uçmam hata oldu

17 Şubat 2022 Perşembe, 23:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Tele 1'de yayınlanan Ayrıntılar’da Enver Aysever’in konuğu oldu.

Ongun, kar yağışı sırasında gittiği ve AKP'liler tarafından eleştirilen yurt dışı tatili ile ilgili de konuştu. Ongun, “Benim yurtdışı seyahatim daha önceden planlandı. Aylar öncesinden karın yağacağını bilemezdim. Benim yurtdışıma gittiğimi troller deşifre etti. THY ile uçmak benim hata oldu. Benim tatilim ile ilgili bazı meblağlar söylendi. Ama bunların hepsi yalan. Ben hesabımı belediye başkanına verdim. Devletin müfettişleri de sorsa hesap veririm. Benim tatilimin ne önemi var? Bilgileri hatalı. Ben Cenevre’de değildim” dedi.

Ongun, İSKİ ile ilgili ise “Göreve geldiğimizden bu yana elektriğe gelen zam yüzde 288. Doğalgaza gelen zam ise yüzde 102. Yüzde 25 dedikleri AKP’nin talebiydi. İSKİ‘yi batırmak için belli amaçları var. Aslında önerdikleri yüzde 0. O kadar kar, yağmur yağdı. Ama hiçbir yer taşmadı ve sel baskını da olmadı” ifadelerini kullandı.

"ULAŞTIRMA BAKANLIĞI METRO YAPIYOR, AMA PARASINI İBB ÖDÜYOR"

Ongun'un açıklamasından bazı satır başları şöyle:

Biz göreve geldiğimizde yöneticilerden brifing aldık. Günlük 700-800 bin ekmek üretimi vardı. Biz hiç Halk Ekmek önünde kuyruklar göremedik. Ama başlayan ekonomik kriz vatandaşa yansıdı. 24 saat ekmek üretimine başladık. 1 .5 milyonu aştı ekmek üretimimiz. Ekmeğe zam geldiğinde de vatandaş kuyrukları devam etti.

Biz göreve geldiğimizde 10 metro hattı durdurulmuştu. Alibeyköy hattını biz açtık. Haliç kısmında çökmeler vardı. Ama oraya uzun kazıklar çaktık ve şu an devam ediyor. Dudullu-Bostancı hattı yılsonunda İstanbulluların hizmetine girecek. Biz bunları yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı şimdi metro yapıyor. Ama parasını İBB ödüyor.

İBB'DEN CEMAATLERE NE KADAR KAYNAK AKTARILDIĞINI DA AÇIKLADI