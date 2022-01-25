Murat Ongun: Bu bilgi özel hayatın ihlalidir, ayrıca yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil

25 Ocak 2022 Salı, 19:57

Yandaş medyanın İstanbul'da yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un yurtdışında olduğu yönündeki haberlerine yanıt geldi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan Ongun, ''Bu bilgi özel hayatın ihlalidir, ayrıca yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil'' siye konuştu.

Özdemir sosyal medya hesabından, Ongun ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Biraz önce İBB sözcüsü Murat Ongun'a iki soru sordum. 1) Yurtdışında mısın? 2) Ekrem İmamoğlu dün Kahraman Balıkçısına gitti mi? Aldığım cevapları alttaki twitte yorumsuz paylaşıyorum. 1) Evet.Ama soru şu: benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil. 2) Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem Akom’dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu'' ifadelerine yer verdi.