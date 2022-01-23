Murat Ongun'dan sert tepki: ‘İlk kez Halk Ekmek büfeleri saldırıya uğruyor’

23 Ocak 2022 Pazar, 12:06

İBB'ye bağlı Halk Ekmek'in, Zeytinburnu’ndaki Telsiz mahallesindeki bulunan ve Tuncer Metin tarafından işletilen büfesine 21 Ocak’ta Ceyhun S. isimli bir şahıs tarafından saldırı düzenlenmişti. Polis tarafından yakalanan Ceyhun S., gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, saldırıya ilişkin bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. ‘Büyükşehir Çalışıyor’ isimli sosyal medya hesabından yapılan, “Şahsın ifadesinde, ‘Söz konusu Halk Ekmek büfesi şeytanın yeridir. Burayı kapat, fırıncılar boşuna mı çalışacak? Pişman değilim, gurur duyuyorum” dediği öğrenildi” paylaşımını alıntılayan Ongun, şunları kaydetti:

“Önce Bakırköy'de Halk Ekmek büfesi yakıldı. Şimdi de Zeytinburnu'nda Halk Ekmek büfesi saldırıya uğradı. İstanbul'da ilk kez Halk Ekmek büfeleri saldırıya uğruyor. Asıl soru şu: Bu meczuplara açıklamaları ile kim zemin hazırlıyor?”