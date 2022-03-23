İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tepki: 'Tek amaç İBB ve İETT'yi batırmak'
İBB'nin toplu ulaşımda yüzde 50 zam teklifi reddedildi. İBB sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma ek zam gündemiyle toplandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanlığı'nın, 25 yaş üstü öğrencilere yönelik İstanbulkart düzenlemesi teklifi reddedildi. Toplu ulaşımda yüzde 50 ve servis ücretlerinde de yüzde 40 zam talebi kabul edilmedi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun ise zam teklifinin reddine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam kararı çıkmasına rağmen İstanbul'da engellendiğini belirten Ongun, "Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak" dedi.
"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ ZAM YAPILDI"
Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam kararı çıktı. İstanbul’da ise engellendi. Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak."
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