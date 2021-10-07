İBB Sözcüsü Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığı'na 'Marmaray' göndermesi

İstanbul'un kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşımayı kentte bir günlüğüne ücretsiz yaptı. Yurttaşlar İBB'ye bağlı metrolarla ücretsiz seyahat ederken, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın ücret almaya devam ettiği belirlendi.

'GELECEK YIL...'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun da, Gazeteci Cengizhan Çelik’in, “Bugün 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşuydu İBB’ye bağlı metrolar ücretsiz, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray ücretliydi Bu küçücük detay bile iktidarın bulunduğu konum ve rakiplerinin aldığı pozisyonunun tarifsiz özeti gibiydi” tweetine alıntılayarak, "Üzülerek öğrendik. Gelecek yıl 6 Ekim’de Marmaray da ücretsiz olacak" dedi.



