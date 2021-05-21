Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada

21 Mayıs 2021 Cuma, 09:37

Olay, çarşamba akşam saatlerinde Marmaray'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece yönünde giden trende bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 şüpheli darbettikleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi. Kavga anları durakta bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.