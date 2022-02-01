İBB Spor Kulübü’nde TİS sevinci: Yüzde 80 zam

01 Şubat 2022 Salı, 15:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Dev Turizm-İş) arasında süren toplu iş sözleşmesi süreci yüzde 80 zam oranıyla sonuçlandı. Buna göre en düşük işçi maaşı 6 bin 40 lira oldu. İkramiye ve sosyal haklarla birlikte ücret 8 bin 500 TL’ye çıktı.

2 yılı kapsayan ve 82 sendikalı personeli ilgilendiren sözleşme, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Dev Turizm-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu arasında imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ersan Odaman ve işçiler katıldı.

Soyer, sözleşme sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu karşılıklı anlayışla yürüyen bir çalışma oldu. Böyle olmadığı zaman ne iş barışı, ne iş huzuru kalıyor. Önemli olan tarafların birbirini anlayarak, hoşgörü ve toleransla bir noktaya gelmesi. Bu noktaya gelmek çok değerli” dedi. Türkiye’nin zor dönemden geçtiği bu zamanda böylesi önemli bir sözleşmeyi imzaladıklarını ifade eden Başkan Soyer, “Döviz kurundaki artış nedeniyle bir gecede borcumuz katlanıverdi. Hiçbir şekilde Büyükşehir Belediyesi’nin bütçe gerçekleşme oranıyla alakası olmayan bir tablo. En sıkıntılı olduğumuz anda bu sözleşmeyi yapıyoruz. Ama biliyoruz ki biz aynı gemideyiz. Birimiz işveren görünüyor, birimiz işçi görünüyor ama hep birlikte bu memlekete iyi bir şey yapmaya çal ışıyoruz. Ülkemizi daha iyi günlere taşıyacağımızı biliyor ve sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“İZMİR, TÜRKİYE'DE BİR İSTİSNA”

Mustafa Yahyaoğlu da bu sözleşme ile işçilerin önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, “Örgütlü toplum olmadan, işçiler örgütlü olmadan işçi-işveren ilişkilerinin demokratik bir çerçevede yürümesi mümkün değil. Sizlerin bu yöndeki anlayışınıza karşılıklı işçi ve işveren ilişkilerinde gösterdiğiniz bu olumlu tutumunuza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. İzmir, Türkiye’de istisna bir yer. Burada gördüğümüz sıcaklığı Türkiye’nin birçok yerinde artık göremez olduk. İzmir’den başlayan sıcaklığın bütün Türkiye’ye yayılması lazım. Bütün Türkiye’ye egemen olması lazım ki biz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakalım. Yarınlara yaşanabilir bir Türkiye, demokratik işçi, işveren ilişkileri devretmek istiyoruz. Emeklerinize sağlık” diy e konuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE ATIF

Dev Turizm- İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Zöhre Aksüt ise daha önce toplu sözleşmede yer almayan hakları bu sözleşmede elde ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Özellikle İstanbul Sözleşmesi’ne atıfta bulunan 190. maddeyi sözleşmeye koymamız, bizim için büyük bir mutluluk, gurur ve onur. Yine Halkın Bakkalı bizim için çok önemliydi. Sizin, belediyede ‘Eşit işe eşit ücret’ ilkesini uyguladığınızı görüyoruz. Sendikamız adına sizlere teşekkür ediyoruz.”

Sözleşmede Halkın Bakkalı’nda kullanılmak üzere gıda kartı, risk primi ve personelin İZELMAN kreşlerinden yüzde 50 indirimle yararlanması maddeleri de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi’ne atıf yapılan sözleşmeye göre bir erkek çalışan işyerinde bir kadın çalışana şiddet uyguladığında ya da taciz söz konusu olduğunda erkek çalışan ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılacak.