İBB, Sultanahmet'te ruhsatsız yapıyı yıktı: İşgal altındaki tüm alanları İstanbulluların kullanımına kazandırmayı sürdüreceğiz

Yayınlanma: 03.04.2025 - 13:22

Güncelleme: 03.04.2025 - 13:22

İstanbul'un tarihi alanlarından birisi olan Sultanahmet Meydanı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde bulunan ve imar planlarında ‘park’ ve ‘kısmen yol’ fonksiyonunda yer alan 98 ada 14 parseldeki ruhsatsız yapı kaldırıldı. İBB’den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Söz konusu taşınmaz, Kentsel, Kentsel Arkeolojik Sit Alanında kalmakta ve üzerinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi gerekmektedir. Ancak alana ilişkin şikayetler doğrultusunda, yapılan incelemeler ve koruma kurulunun 2013 yılında aldığı yapıların kaldırılması kararını tarafımıza iletmesi ile süreç başlamıştır. Yapılan incelemede İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı parselde İsa Yusuf Alptekin Parkı tabelasının olduğu ancak 'Türkistan Aşevi' tabela ünvanlı restoran işletmesinin yer aldığı, dosyasında ve yerinde yapılan incelemede 488 metrekarelik açık ve kapalı alanın kullanıldığı ve restoran olarak işletildiği tespit edilmiştir.

"YAPININ RUHSATI VE KULLANMA İZİN BELGESİ BULUNMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR''

Yapılan denetim ve resmi yazışmalar sonucunda; yapının herhangi bir yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi veya onaylı projesi bulunmadığı tespit edilmiştir. İşletmenin vergi levhası bulunması ya da ecrimisil ödemesi yapılması, yapının yasal statü kazanmasını sağlamamaktadır. Ecrimisil, yalnızca kamu taşınmazlarının izinsiz kullanımı halinde tahsil edilen idari bir yaptırımdır ve müktesep hak doğurmaz. Özellikle Sultanahmet gibi Kentsel Arkeolojik Sit Alanlarında bir yapının yasal olabilmesi için imar planlarına mülkiyete ve koruma kriterlerine uygun olması gerekir."

MAHKEME İBB'Yİ HAKLI BULDU

Açıklamada, idare mahkemesinin İBB'yi haklı bulduğu da anımsatıldı ve şu bilgilere yer verildi:

"T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 2013 yılında aldığı yıkım kararı doğrultusunda bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmayan kaçak restoranla ilgili, işletmecilere gerekli tebligatlar yapılmış, alanın tahliyesi için yasal süre tanınmıştır. İşletmeciler İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan işlemleri yargıya taşıyarak yıkımı önlemek istemişler ancak, İstanbul 4. İdare Mahkemesince önce yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, yapılan savunmaların değerlendirilmesiyle birlikte açılan davayı esastan incelemiş ve davanın reddine karar vermiştir. Bu sürecin ardından ardından Zabıta Dairesi Başkanlığı marifetiyle kaçak işletmenin yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir. Yani, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı işlemler yargı denetiminden de geçmiş ve hukuka uygun bulunmuştur.

"İSTANBULLULARIN KULLANIMINA KAZANDIRMAYI SÜRDÜRECEK''

İBB, İşgal altındaki tüm alanları İstanbulluların kullanımına kazandırmayı sürdürecektir. Kamuoyunda bu yasal sürecin 'siyasi' gerekçelerle gerçekleştirildiği yönündeki iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin meydanlarında, parklarında, kıyılarında, tarım alanlarında, orman alanlarında ve tarihi kültürel alanlarında yürüttüğü kamusal alanların halkın kullanımına açılması ve bu alanlardaki işgallerin kaldırılması için yürüttüğü mücadelenin bir örneğini Sultanahmet’te göstermiştir. Benzer nitelikte yargı süreci devam eden birçok alan bulunmaktadır. Bu alanların da yasal süreçleri tamamladıktan sonra gerekli işlemler hayata geçirilecek ve Sultanahmet, Salacak Sahili, Kadıköy Meydanı, Fındıklı Parkı gibi halkın kullanımına kazandırılacaktır"