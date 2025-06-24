İBB tutuklusu İpek Elif Atayman'ın oğlu isyan etti: 7 saatlik yol gitti, annesi ile görüştürülmedi!

İBB'ye yönelik başlatılan operasyonlarda tutuklanan İpek Elif Atayman'ın oğlu, dedesiyle beraber annesinin tutulduğu Afyonkarahisar Cezaevi'ne gittiklerini, ancak teknik arıza sebebiyle içeriye alınmadıklarını açıkladı.

Atayman'a daha önce de Silivri'den sevk edildiği cezaevinde yatak verilmediği ortaya çıkmıştı.

"SİSTEM ARIZASI" GEREKÇESİ

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Elif Atayman'ın oğlu Efe Çakır, "İnsanları ikametine yakın yerlere yerleştirmek bu kadar mı zor?" ifadelerini kullandı.

Atayman'ın oğlu Çakır, şunları yazdı:

"İstanbul'dan Afyona 80 yaşındaki dedemle molalı 7 saatte gelebildik. 15:30'daki kapalı görüşe sistem arızasından dolayı alınamayacağımızı öğrendik. En azından sadece anneme haber vermelerini rica ederek ayrıldık. Adapazarı'ndan gelen bir aile daha vardı bizim gördüğümüz, nasıl kalacaklar gidiş dönüş yol zaten en az 6-7bin lira yakıtı geçişi, bir de konaklasalar en az 10 bin liraları bulacak. Hangi bütçe bunu her hafta yapmaya dayanabilir? Silivri dünyanın en büyük 2. Avrupa'nın 1. Büyük cezaevi demek ki ya cezaevleri kapasitesi yetersiz ya kanunlarda problem var.. Ben ortalama beyaz yaka maaşı ile borçsuz bi şekilde döndüremiyorum bu sistemi maalesef, insanları ikametine yakın yerlere yerleştirmek bu kadar mı zor?"





NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan eski İBB Medya A.Ş. Başkanı İpek Elif Atayman'ın sevk edildiği Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'nde yerde yatırıldığı ortaya çıkmıştı.

Daha sonra tepkilerin ardından Atayman'ın ranzaya alındığı öğrenilmişti.