İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonuna CHP’li Başarır’dan tepki: ‘Yargı mafya gibi davranıyor!’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 3'üncü dalga gözaltı operasyonu başladı. Bu sabah saatlerinde çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltılara ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Yargı, mafya gibi davranıyor. Bu, olabilecek bir şey değil. Masumiyet karinesi ayaklar altına alınmış. Hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmış. Anayasa, ceza hukuku ilkeleri ayaklar altına alınmış. Olabilecek bir şey değil. Her gün neye, nasıl uyanacağımız belli değil. Tek amaç, muhalefeti bir noktada tutup bu beyefendinin ülkeyi istediği gibi, keyfi bir şekilde yönetme arzusudur ve buna yargıyı araç olarak kılıyor. Utanç verici bir tablo" ifadelerini kullandı.

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlara bu sabah bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

"UTANÇ VERİCİ BİR TABLO"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SZC TV'de katıldığı programda gözaltı kararlarına ilişkin eleştirilerini sıraladı. "Ülkemize geçmiş olsun. Eğer böyle bir adalet, böyle bir hukuk sistemi bu yüzyılda, bugün itibarıyla bu ülkede işletiliyorsa, 86 milyona geçmiş olsun" diyen Başarır, şunları kaydetti:

"Tek amaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesini çalıştırmamak ve bu yüzden de tüm daire başkanlarını, tüm ekibini, belediye başkanımızı, yol arkadaşlarını Silivri'ye atan bir düzen var. Neden hep sabah 6’daki soruşturmalar, bu gözaltılar Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanlarını buluyor? Oysa Sayıştay ya da İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporlarda inanılmaz tespitler var. Böyle bir soruşturma tekniği olabilir mi? İnsanları cezaevine topluyorsun, ondan sonra ilk ifadelerini alıyorsun. Sonra 'ifadeni değiştirirsen seni çıkartırım' diyorsun. Yargı, mafya gibi davranıyor."

"Bu, olabilecek bir şey değil. Masumiyet karinesi ayaklar altına alınmış. Hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmış. Anayasa, ceza hukuku ilkeleri ayaklar altına alınmış. Olabilecek bir şey değil. Her gün neye, nasıl uyanacağımız belli değil. Tek amaç, muhalefeti bir noktada tutup bu beyefendinin ülkeyi istediği gibi, keyfi bir şekilde yönetme arzusudur ve buna yargıyı araç olarak kılıyor. Utanç verici bir tablo. Mecliste bugün bunları konuşacağız. Neden? Çünkü insanların artık hukuk güvenliği ayaklar altında. Bir takım savcılar bu hukuksuz soruşturmaları yürütürken, bir takım gazeteciler onlarla eş zamanlı olarak bu ülkede algı operasyonu yapıyor. Olacak şeyler değil."