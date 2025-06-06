İBB’ye yönelik 5’inci dalga operasyonlarında 5 belediye başkanı tutuklanmıştı: Halkın seçim hakkına baskı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen 5’inci dalga operasyonu kapsamında; İstanbul Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar ile Adana Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları tutuklandı. Söz konusu belediye başkanları yerine belediye meclislerinden seçim yapılacak. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa gibi kritik ilçelerde belediye meclislerinin çoğunluğunun AKP ve MHP’li üyelerce oluşturulduğunu anımsatan Av. Bülent Yücetürk; “Bu seçim görünümlü kayyum ataması hamlesi” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 31 Mayıs’ta düzenlenen 5’inci dalga operasyonu kapsamında; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin dahil 22 kişi tutuklandı.

'HALK TARAFINDAN SEÇİLEN MUHALİF YERİNE MECLİSTENGELECEK İKTİDARIN ADAYI'

Tutuklanan belediye başkanlarının yerine belediye meclislerinde seçim yapılacak. Bu kapsamda Gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Av. Bülent Yücetürk; başta Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi olmak üzere seçilen başkanları tutuklanan belediyelerdeki meclislerin çoğunluğunun AKP ve MHP üyeleri tarafından oluşturulduğunu anımsattı. Yücetürk; “Gaziosmanpaşa gibi kritik ilçeler var. Buradaki belediye meclislerinin çoğunu AKP ve MHP’liler oluşturuyor. Terör suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanlarının yerine usulü uygun olarak belediye meclisinden seçim yapılır. Ancak söz konusu kritik ilçeler de çoğunluk AKP ve MHP’lilerden oluştuğu için muhalefetin halk tarafından seçilmiş adayı yerine iktidarın meclisten seçilecek adayı görev alacak. Bu seçim görünümlü kayyum atamasıdır” dedi.

'DİRENEBİLECEK TEK PARTİ CHP'DİR'

İktidarın bu uygulamalarla halkın seçim hakkına baskı yarattığını vurgulayarak; “İktidar seçimle alamadığını, baskıyla yönetme iradesinde. AKP; CHP’yi belediye başkanlarına yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarıyla halk nezdinde itibarsızlaştırmaya, kurultay davalarıyla da içinden bölmeye çalışıyor. Antidemokratik uygulamalara karşı direnebilecek tek parti CHP’dir. Bu kapsamda CHP son kale, Özgür Özel de bu kalenin komutanıdır. CHP’ye yönelik bu tartışmaların bir an önce bitmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.