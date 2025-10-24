Cumhuriyet Gazetesi Logo
İBB'ye yönelik 'veri' operasyonu... Şehir Plancıları Odası Şube Sekreteri Ceylan da gözaltında!

İBB'ye yönelik 'veri' operasyonu... Şehir Plancıları Odası Şube Sekreteri Ceylan da gözaltında!

24.10.2025 11:55:00
İBB'ye yönelik 'veri' operasyonu... Şehir Plancıları Odası Şube Sekreteri Ceylan da gözaltında!

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan'ın İBB'ye yönelik "veri" operasyonu kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada, "Şehir Plancıları Odası olarak hiç bir meslektaşımızı, arkadaşımızı bu karanlık düzene teslim etmeyeceğiz. Dayanışmamızı mesleki ilkelerimiz çerçevesinde sürdürmeye ve büyütmeye devam edeceğiz" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek", "Vergi Usul Kanununa muhalefet" gibi suçlardan 15 kişinin gözaltını alındığını açıkladı.

Bu operasyonda TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi Sekreteri Nuri Cem Ceylan'ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Şubeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şehir Plancıları Odası olarak hiç bir meslektaşımızı, arkadaşımızı bu karanlık düzene teslim etmeyeceğiz. Dayanışmamızı mesleki ilkelerimiz çerçevesinde sürdürmeye ve büyütmeye devam edeceğiz" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24.10.2025, bugün, sabah saatlerinde iktidar yargısı tarafından İstanbul halkının iradesiyle seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu merkezli yeni bir soruşturma kapsamında şube sekreterimiz Nuri Cem Ceylan'ın gözaltına alındığını büyük bir öfkeyle öğrenmiş bulunmaktayız.

"DOĞRUDAN MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELEN BİR HUKUKSUZLUĞUN İÇERİSİNDEYİZ"

Yıllardır kentlerimize, doğamıza, meslek alanımıza ilişkin yapılan saldırıların; Gezi Parkı davasından sonra 19 Mart süreci ile birlikte artık doğrudan meslektaşlarımıza yöneldiği bir hukuksuzluğun içerisindeyiz. Yalnızca kamu yararı kaygısıyla mesleki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımızın yargı sopası ile sindirilmeye çalışılmasına sessiz kalmayacağız. Şehir Plancıları Odası olarak hiç bir meslektaşımızı, arkadaşımızı bu karanlık düzene teslim etmeyeceğiz. Dayanışmamızı mesleki ilkelerimiz çerçevesinde sürdürmeye ve büyütmeye devam edeceğiz."

