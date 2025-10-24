Ekrem İmamoğlu'na 'casusluk' soruşturmasına CHP'den ilk tepki!

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için 'casusluk' soruşturması başlatıldı.

Soruşturma ve sabah saatlerinde yapılan operasyonun yankıları sürerken, CHP'den ilk tepki Burhanettin Bulut'tan geldi.

"GERÇEKLİK DUYGUSUNU KAYBETMİŞ BİR ÜLKE MANZARASI..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gerçeklik duygusunu kaybetmiş bir ülke manzarasıyla karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na “casusluk” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Aynı gerekçeyle Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Bir yanda halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı, diğer yanda gazetecilik görevini yapan bir basın mensubu…

Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak “suç”, haber yapmak “ihanet”, düşünmek “casusluk” sayılır hale geldi.

Gerçeklerle yüzleşmek yerine paranoyayla yönetilen bir ülkenin trajedisini yaşıyoruz."