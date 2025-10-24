CHP'li vekillerden 'casusluk' soruşturmasına sert tepki: 'İmamoğlu iddianamesini yazamayanlar...'

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

TELE1'e sabah saatlerinde operasyon düzenlenirken, kanaldaki odasında ve evinde arama yapılan Yanardağ, gözaltına alındı.

Soruşturmanın ve sabah saatlerinde yapılan operasyonun yankıları sürerken, CHP'li milletvekillerinden de peş peşe tepki açıklamaları geldi.

"HUKUKUN YERİNİ TALİMAT, ADALETİN YERİNİ SENARYO ALMIŞ DURUMDA"

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci:

"Ekrem İmamoğlu’na dair delil bulamayanlar, şimdi suç icat etmeye başladı. Başsavcılığın açıklamasında yer alan ifadeler, somut delile değil, 'anlaşılmıştır' kalıplarına dayanan kurgusal iddialardır.

İmamoğlu iddianamesini yazamayanlar, yeni suçlar icat ederek süreci uzatmaya çalışıyor. Her gün farklı isimler, farklı dosyalar, farklı senaryolarla kamuoyu meşgul ediliyor; ama ortada hala tek bir hukuki delil yok. Hukukun yerini talimat, adaletin yerini senaryo almış durumda."

"İKTİDAR KORKUNUN PENÇESİNDE, ÇARESİZ BİR SAVRULUŞ İÇİNDEDİR"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek:

"Yine aklın, adaletin ve vicdanın sınandığı bir sabaha uyandık!

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na 'casusluk' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bir yanda milyonların umudu olmuş bir lider, diğer yanda halkın iradesinden korkan bir iktidar var.

Aynı gerekçeyle gazeteci Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Bu iktidar tümüyle gerçeklikten kopmuştur.

Her eleştiri düşmanlık değildir.

Her muhalefet tehdit değildir.

Bu anlayışla ülke yönetilmez.

İddianame'yi aylardır hazırlayamayanlar işi bulandırmak için ne yapacaklarını şaşırdılar. İktidar korkunun pençesinde, çaresiz bir savruluş içindedir.

Artık bu millet sizi ciddiye almıyor. Bu ülke, hukuku çiğneyenlerin değil, adalete inananların omuzlarında yükselecek."

"NEREDEN BAKSANIZ TUTARSIZ, NEREDEN TUTSANIZ AKIL DIŞI.."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın:

"*4 Temmuz 2025 günü casusluk isnadıyla gözaltına alıp tutuklandığın şahsı akla aykırı biçimde Necati Özkan’ın hiyerarşik üstü ilan et,

* Necati Özkan üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu bağlantılandırarak “2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleriyle ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edildiği noktasında faaliyette bulunulduğu” gibi akla aykırı bir cümle kur,

* Merdan Yanardağ’ı casusluk örgütünün medya ayağı yöneticisi ilan et,

* İstanbul Senin uygulaması üzerinden toplanan verilerin yurtdışına gönderildiğini de yazımına ekle..

Hepsi akla aykırı, tümü hayal sınırlarını zorlayıcı nitelikte..

Şimdi soralım:

1- 2019 Mart’ında kimin elinde veri vardı? İBB’yi elinde bulunduranların mı, dışarıdan başkanlık yarışına girenlerin mi?

2- İmamoğlu’nun 13 bin farkla kazandığı seçimleri manipüle ederek veri akışını durduran AA kime bağlıydı?

3- Seçimleri kaybettiklerini bildikleri halde İstanbul sokaklarını önceden hazırladıkları 'gönül belediyeciliği kazandı' afişleriyle donatanlar kimlerdi?

4- 'Hiçbir şey olmamışsa bile bir şeyler olmuştur' diyenler, 'çaldılar' iftirasını atarak seçimleri iptal edip mazbatayı geri alanlar neyi manipüle ediyorlardı?

5- Merdan Yanardağ gibi anti-emperyalist bir çizgiye sahip muhalif gazeteciyi casuslukla suçlamak gibi akıl dışılık bir yana, seçimleri etkileyecek güce sahip olarak tanımlıyorsanız, yandaş ve iliştirilmiş nitelikteki medya gücünün seçimlerdeki etkisi için ne diyorsunuz?

6- 2019 Mart seçimlerinden sonra, İstanbul valisini İBB’ye kayyım atayarak tüm gücü ve verileri elinde tutan kimlerdi?

7- Bu çerçevede girilen 2019 Haziran seçimlerinde yurttaşın sandığa hile karıştırmaya yeltenenlere vurduğu büyük tokadı 'yabancı istihbarat servislerine bağlamak' nasıl bir akıl tutulmasıdır?

Nereden baksanız tutarsız, nereden tutsanız akıl dışı..

Kimse memleketi bu akıl dışılık üzerinden manipüle etmeye kalkışmasın, yargısal faaliyetler Anayasa’da yazılı tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri üzerinden yürüsün.."

"ŞİRAZESİ KAYMIŞ BU SİSTEMDEN NE HUKUK BEKLENİR NE DE ADALET..."

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatmak, bu soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ'ı yine bir şafak operasyonu ile gözaltına almak, iktidarın kaybetme korkusunun ne boyuta ulaştığının göstergesidir.

Şirazesi kaymış bu sistemden ne hukuk beklenir ne de adalet..."