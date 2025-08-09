İBB yurtları, her eğitim yılında kız ve erkek öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Yurt başvuruları ise yurt.ibb.istanbul ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınıyor. Peki, İBB yükseköğrenim yurt başvuru tarihleri ne zaman? 2025 İBB yükseköğrenim yurt başvuru şartları neler?

İBB YURT BAŞVURU TARİHLERİ

2025-2026 yılı için İBB yurt başvuruları henüz açılmadı. Yerleştirme işlemleri ardından başvuruların başlaması bekleniyor. 2024 yılında başvurular 16-19 Ağustos tarihlerinde yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden alınmıştı. Sonuçlar ise 28 Ağustos'ta yurt.ibb.istanbul adresinden açıklandı.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olması.

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı olması.

Öğrenim gördüğünüz yükseköğretimin İstanbul il sınırları içinde bulunur.

Ailesinin (anne-baba) İstanbul ili sınırları dışında ikamet ediyor olması. (İstisnalar hariç)

Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydının bulunmaması.

Yurtta kaldığı sürede otuz yaşını doldurmamış olması.

İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?

İBB yurtlarında konaklayan öğrenciler kahvaltı ve akşam yemeği dahil halihazırda 1950 TL ödeme yapıyor.