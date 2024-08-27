Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:35

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:35

YKS tercih sonuçlarına göre İstanbul'da üniversite kazanan öğrenciler, yurt araştırmalarına başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait yurtlarda kalmak isteyenler 16-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt ücreti ne kadar?

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB yurt başvuru sonuçları, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler, başvuru sonuçlarını "yurt.ibb.istanbul" internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıt bilgileri de internet sitesinden duyurulacak.

YURT ÜCRETİNE KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL

Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler. Ev sıcaklığında ve konforunda hizmet veren İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1950 TL olacak.

İBB YURT ÜCRETİ NASIL ÖDENERİR?

Yurt ücretleri, her ayın biriyle beşi arasında mesai bitimine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan İstanbul Senin uygulamasında yer alan ‘Öğrenci Portalı’ içerisinde Kredi kartı/Banka kartıyla online ödeme yöntemi ile yapılacaktır.