Yayınlanma: 01.08.2024 - 22:33

Güncelleme: 01.08.2024 - 22:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrenci yurtları için kayıt dönemi araştırılıyor. Peki, İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İBB yurt ücreti ne kadar?

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İBB yurt başvuruları için bu yıl henüz tarih açıklaması gelmedi ancak önceki sene başvurular 21-27 Ağustos tarihlerinde yurt.ibb.istanbul adresinden alınmıştı. Sonuçlar ise 11 Eylül'de duyuruldu.

İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtları 2023-2024 eğitim yılında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil 1.300 TL'den hizmet veriyordu. Ancak yurt ücretleri 1.950 lira olarak güncellendi ve yeni ücretlerin 1 Eylül 2024 itibariyle geçerli olacağı duyuruldu.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI

* T.C. vatandaşı olmak,

* Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

* Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması,

* Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

* Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.

* Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

* Kamu personeli olmaması.

* Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

* Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.