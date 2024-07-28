KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

2024-2025 eğitim döneminde lisans ve önlisans eğitimi alma hayali kuran adayların, KYK burs ve yurt başvuru beklentileri de başladı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 20:37
KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2024 oturumları geçtiğimiz haftalarda sona erdi. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar ilan edilecek ve yayımlanan kılavuz ile tercih süreci başlayacak. Henüz uzun bir zaman olmasına rağmen şimdiden KYK kredi/burs ve yurt başvuruları da gündeme geldi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.


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