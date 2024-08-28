Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:25

Güncelleme: 28.08.2024 - 10:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular belirtilen tarihlerde gerçekleştirildi. Peki, İBB yurt sonuçları açıklandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB yurt başvuru sonuçları, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, başvuru sonuçlarını "yurt.ibb.istanbul" internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıt bilgileri de internet sitesinden duyurulacak.

İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler.

İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1950 TL olacak.