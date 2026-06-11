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İBB yurt ücretlerine yüzde 35 zam

İBB yurt ücretlerine yüzde 35 zam

11.06.2026 17:05:00
Güncellenme:
AA
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İBB yurt ücretlerine yüzde 35 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yükseköğrenim yurtlarının aylık ücretine yüzde 35 zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle 2 bin 850 lira olan yurt ücreti 3 bin 840 liraya yükseldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yaklaşık yüzde 35 artışla 3 bin 840 lira olması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi kararı kabul edildi.

Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.

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