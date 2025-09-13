İBB yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), ilk kez 2021 yılında başlattığı yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuruları sonuçlandı.

Yeni akademik yılda İBB yurtlarında kalmak isteyen gençlerin başvurusu 25 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında alındı.

Bu yıl İBB’nin yurtlarına 17 bin 270 genç başvuru yaptı.

T.C. vatandaşı olan ve örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin başvurusunun kabul edildiği İBB Yurtları için; öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, depremzede olup olmadığı, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması gibi şartlar arandı.

BAŞVURU SÜRESİ DOLDU, DEĞERLENDİRME SONA ERDİ

Başvuru süresinin dolmasının ardından taleplerin değerlendirilmesi de sona erdi. Sadece şehir dışından gelen gençlerin başvurusunun alındığı yurtlar için öğrencinin devam ettiği ya da kayıt olduğu eğitim programı tipi (örgün öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim), öğrenim programı türü (lisans/ön lisans), hangi tip üniversite olduğu (devlet ya da vakıf), YKS yerleştirme puan aralığı, mevcut öğrenci ise not ortalaması, vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı, öğrencinin yaşı, öğrencinin çalışma durumu ve varsa geliri, aile durumu (sağ, vefat etmiş, ayrılmış), anne-baba meslekleri ve gelir düzeyleri, engellilik durumunun olup olmadığı, şehit yakını ya da gazi/gazi çocuğu olup olmadığı, YKS sınavında depremzede kontenjanından yerleşme durumu gibi kriterler esas alınarak öğrencilerin sıralamaları belirlendi.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 15 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

İBB yurtlarında ilk kez kalacak öğrenciler 15 Eylül’den itibaren, kendilerinden istenen evraklarla birlikte kesin kayıt işlemlerini yaparak yurtlarda kalmaya başlayabilecek. Kaydını yapmayan öğrencilerin yerine yedek listede yer alan öğrenciler kayıt hakkı kazanacak.

ÖĞRENCİ SAYISI 5 YILDA 10 KAT ARTTI

İBB’nin 2021 yılında 3 noktada başlattığı yükseköğrenim öğrenci yurtlarının sayısı, beş yılda beş kat, öğrenci kapasitesi ise on kattan fazla arttı. Geçtiğimiz yıl 8’i kız, 6’sı erkek olmak üzere 14 yurtta üniversite öğrencilerini ağırlayan İBB, 15’inci yurt olan Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu da geçtiğimiz ay hizmete açtı.

Akademik yıl başlamadan Şişli’deki Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu da açmayı planlayan İBB, bununla birlikte 2025 – 2026 döneminde 16 yurtta 6 binin üzerinde üniversiteli gence barınma hizmeti sunacak.