İBB'de 'depreme hazırlık' çalışmaları sürüyor

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 23:15

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 23:15

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Deprem Dirençli kent vizyonu ile hazırladığımız İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nda uygulama adımlarımız hızlanıyor. 39 İlçe Belediye Başkanlığımız ve teknik ekipleri ile ortak gündem toplantımızı İstanbul Planlama Ajansı'nda gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

"Afet sürecinde, koordinasyon yetisinin, asayiş, lojistik, kurtarma vb. süreçlerde ne denli önemli rol oynadığını hepimiz gördük. İBB ve ilçe belediyeleri arasındaki ortak iş birliğinin öneminin farkında olarak, seferberlik ruhunu kaybetmeden, süreci ilerletmemiz çok önemli. Deprem dirençli bir kent istiyorsak, hazırlık süreçlerinin tamamında çağdaş temellere dayanan hakikatlerle ve sağduyuyla konuya yaklaşmamız gerekiyor. Denetimden, yönetmelik değişiklerine, güçlendirme veya yenileme çalışmalarına varan çok faktöre sahip bir konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." diyen Gökce, yapılması planlanan maddeleri tek tek açıkladı.

Gökçe'nin açıkladığı ortak iş birliği gündemindeki maddeler şu şekilde sıralandı:

En riskli yapıları önceliklendirecek, uzlaşı kültürünün hakim olduğu yapı dönüşümünü ateşlemek

Kira yardımını ekonomi şartlarına uygun hale getirmek

Kamu yararına, maliyetine güçlendirme ve dönüşüm gerçekleştirmek

Deprem mukavemetini belki de birincil etkileyen nedenlerden biri olan zemin katlarda kolon-kiriş kesilmesinin önüne geçerek saha faaliyetlerini artırmak.

İnşaat öncesinde imar denetimini ve inşaat sırasında yapı denetimini gerçekleştirmek.

Depreme duyarlı park ve meydanlar, deprem anında acil durum ihtiyaçları, kaçış, toplanma ve geçici barınma amaçlı açık alanlar oluşturmak

Afet anında arama kurtarma ve afete müdahalede yerel kapasiteyi artırmak

Buğra Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm ilçe belediye başlanlıkları ve teknik ekiplerine katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Ortak gündem toplantılarımızı sıklaştıracak ve koordinasyonu hızlı şekilde ilerleteceğimizden şüphem yok. Biz de başarabiliriz! Sağduyu, akıl ve seferberlik ruhuyla hep birlikte."