İBB'den AKP'li başkana 'ikinci el kıyafet' yanıtı

30 Mart 2022 Çarşamba, 09:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın iddialarının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sayın Pehlivan açıklamalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı‘nın, Menemen Belediyesi‘ne ikinci el kıyafet desteğinde bulunduğu ve yönetim değişikliğinin ardından bu kıyafetlerin geri alınmak istendiği iddiasını dile getirmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza hiçbir şekilde ikinci el giyim desteği yapmamaktadır. Ayrıca sosyal yardım kapsamındaki giysi dağıtımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine tek tek yapılmaktadır, hiçbir şekilde toplu malzeme teslimi söz konusu değildir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu faaliyeti kapsamında tüm ilçe belediyelerimizin yaptığı ihtiyaç başvuruları, bireysel vatandaş başvurusu olarak kabul edilmekte, gerekli sosyal inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan malzemeler doğrudan başvuru sahiplerinin evlerine teslim edilmektedir.

11 metropol ilçemiz dışında yer alan ilçelerde ikamet eden ihtiyaç sahibi yurttaşların başvurularını daha hızlı çözüme kavuşturmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmet Müdürlükleri ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın faaliyet konularına yönelik iş ve işlemler koordineli olarak yürütülmektedir.

'OYUN PARKI' İDDİASINA YANIT

Sayın Pehlivan’ın ortaya attığı “oyun parklarını bile geri istediler” şeklindeki bir diğer iddia da yine gerçeği yansıtmamaktadır.

İlçenin çeşitli bölgelerinde montajı yapılacak 5 adet oyun grubu geçici olarak depolanması için Menemen Belediyesi şantiye alanına konulmuş, daha sonra Menemen’in Ayvacık, Ulus, Kır, Göktepe ve Villakent mahallelerine yerleştirilmiştir.

Menemen Belediyesi’nin kullandığı İZSU’ya ait şişeleme tesisinin kira bedelinin artışı konusu ise 2015 yılında imzalanan 5 yıllık protokolün yenilenmesi kapsamında rutin bir uygulamadır. Burada Menemen Belediyesi'ne özel bir durum olmamakla birlikte, söz konusu fiyatlandırma Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı görevdeyken tebliğ edilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentimizin 30 ilçesinde parti ayrımı yapmaksızın hizmetlerine devam etmekte, bu kapsamda Menemen’de de altyapıdan, sosyal hizmetlere kadar her alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.