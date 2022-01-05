İsrail'de koronavirüs vakalarında rekor
İsrail’de Covid-19 vakalarında artış yaşanmasının ardından bir günde rekor koronavirüs vakası kaydedildi.
Salgının başından itibaren tüm nüfusunu aşılayan İsrail, ülkede sıkı tedbirler alarak kısıtlamalar getirmişti. İki yıl boyunca ülkeye turist kabul etmeyen ülke geçtiğimiz ay belirli ülkelere kapılarını açmıştı. Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının ardından ülkede bir günde 11 bin 978 vaka tespit edilerek rekor seviyelere ulaşıldığı bildirildi.
İsrailli yetkililer bugün, 11 bin 978 koronavirüs vakası kaydedildiğini belirterek geçtiğimiz Eylül ayında kaydedilen 11 bin 345 rekor vaka sayısını da geçtiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı yetkilisi Shoran Alroy-Preis, ülkedeki Omicron vakalarındaki dalgalanmanın henüz kontrol altına alınmadığını söyledi. İsrail Başbakanı Naftali Bennet, ülkede ilerleyen günlerde daha fazla koronavirüs vakası görülebileceğini ve virüse karşı daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
DÜNYA ALARMDA
ABD’den ve Birleşik Krallık’tan seyahatin hala yasak olduğu İsrail’de bu hafta başında, Kanada, Fransa, Güney Afrika, Macaristan, Nijerya, İspanya ve Portekiz’de yapılan seyahat yasakları kaldırıldı.
İsrail’de salgının başından bu yana 1 milyon 394 bin 407 kişide Covid-19 tespit edilirken, 8 bin 244 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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