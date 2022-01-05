Son dakika | İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.
18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/inkfcaciwo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2022
REKOR ARTIŞ
Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın açıkladığı 3 Ocak Pazartesi gününe ait verilere göre, 44 bin 869 vaka tespit edilmiş ve 160 kişi yaşamını yitirmişti.
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