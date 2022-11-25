İBB'den duyuru: Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak

25 Kasım 2022 Cuma, 14:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15.00'ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır.”