İBB'den duyuru: Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15.00'ten itibaren İstanbul Metrosu'nun Şişhane ve Taksim istasyonlarında araçların durmayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 14:28
İBB'den duyuru: Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15.00'ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır.”


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