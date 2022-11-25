İBB'den duyuru: Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15.00'ten itibaren İstanbul Metrosu'nun Şişhane ve Taksim istasyonlarında araçların durmayacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15.00'ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
“İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır.”
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