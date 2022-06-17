İBB'den 'Emirgan Korusu' açıklaması

17 Haziran 2022 Cuma, 16:01

Yandaş medya İBB'yi Emirgan Korusu'ndaki ağaçların kesildiği iddiasıyla hedef aldı.

Yazılı açıklama yapan İBB, iddiaları yalanladı. Açıklamada, ”Emirgan'da iddia edildiği gibi bir ağaç katliamı değil aksine ormanı koruyacak, ölü ağaçları kaldırıp yenilerini koyacak amenajman, yani kesilmesi gereken ölü ağaçların, doğal denge göz önüne alınarak kaldırılması işi yapılıyor. Korularda toplu ağaç ölümleri ve devrilmeleri ortaya çıktığında yapılacak iş gerçekleştiriliyor” denildi.

13-16 Haziran 2022 tarihleri arasında İBB'nin yeşil alanlar bakım sorumlusu İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş ekiplerince Emirgan Korusunda orman idaresi tarafından izin verilen 130 adet kuru ağaç kaldırıldığı ifade edilirken 17 Haziran 2022 tarihinde de kuru ağaç kök sökümü yapıldığı ifade edildi. Açıklamada yeni yetişkin ağaç dikimine başladığı vurguklanıp çalışmaların temmuz ayı içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.

ONAY İLE GERÇEKLEŞTİ

Tüm işlemlerin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna göre Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Koruma Komisyonlarının onayı ile gerçekleştirildiği ve 6831 sayılı “Orman Kanunu”na göre hazırlanan amenajman planına uyulduğu vurgulandı.